Будут ли облагораживать «водопад» в Астане

В социальных сетях активно распространяется видео с «водопада» на реке Есиль в Астане. По информации пользователей, недавно проход закрыли. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, что это за сооружение и планируют ли его облагораживать.

– На видео – водорегулирующая плотина. Длина участка 354 метра. Площадка водорегулирующей плотины расположена в районе жилого массива Коктал в правобережной части города. Площадь участка всего – 11,9418 га, общая длина русла – 355 м, – рассказали в пресс-службе управлении строительства.

В ведомстве пояснили, что основной целью является регулирование уровня водной акватории реки в центральной части города в летний и зимний периоды. Плотина обеспечивает пропуск расчетного максимального расхода паводковых вод реки 703 м3/с.

На вопрос о том, будут ли обустраивать плотину для пеших прогулок ответили отрицательно.