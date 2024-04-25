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    13:52, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Будут ли облагораживать «водопад» в Астане

    Будут ли облагораживать «водопад» в Астане
    Фото: кадр из видео

    В социальных сетях активно распространяется видео с «водопада» на реке Есиль в Астане. По информации пользователей, недавно проход закрыли. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, что это за сооружение и планируют ли его облагораживать.

    – На видео – водорегулирующая плотина. Длина участка 354 метра. Площадка водорегулирующей плотины расположена в районе жилого массива Коктал в правобережной части города. Площадь участка всего – 11,9418 га, общая длина русла – 355 м, – рассказали в пресс-службе управлении строительства.

    В ведомстве пояснили, что основной целью является регулирование уровня водной акватории реки в центральной части города в летний и зимний периоды. Плотина обеспечивает пропуск расчетного максимального расхода паводковых вод реки 703 м3/с.

    На вопрос о том, будут ли обустраивать плотину для пеших прогулок ответили отрицательно.

    – Технический проход закрыт ради безопасности жителей. Обустройство плотины для пеших прогулок не планируется, так как плотина предназначена не для этих целей, – объяснили в пресс-службе.

    Теги:
    Река Есиль Регионы Казахстана Регионы Астана
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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