Вице-министр просвещения РК Едил Оспан прокомментировал случай в Павлодарской области, где учитель сообщил о беременности школьницы и едва не был за это наказан, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы считаем, что решение о наказании было преждевременным. Сначала нужно тщательно разобраться. Надо разобраться и только потом принимать решение. Если в этом случае или в других есть виновность сотрудника сферы образования, то в соответствии с законодательством, — сказал Едил Оспан в кулуарах Сената.

По его словам, такое решение было принято Управлением образования Павлодарской области.

Вице-министр также поделился мнением, будут ли после этого случая преподаватели бояться сообщать об аналогичных фактах.

— Нельзя бояться. В любом случае, я думаю, не будут бояться. Если было нарушение со стороны сотрудника образования, оно будет выяснено. Сейчас идет разбирательство, — отметил спикер.

Кроме того, он прокомментировал возможность награждения педагога, который помог выявить преступление.

— Давайте, не будем торопиться. Подождем окончания разбирательства, которое проводят уполномоченные госорганы. По его итогам будет принято решения, — ответил представитель министерства.

Напомним, в Павлодарской области учителей, сообщивших о беременности восьмиклассницы, решили наказать строгим выговором. В результате был задержан отчим школьницы, а выговоры были сняты.