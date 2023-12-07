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    11:35, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Сейчас идет разбирательство — вице-министр просвещения РК о случае с беременной школьницей

    Беременная
    Фото: unsplash

    Вице-министр просвещения РК Едил Оспан прокомментировал случай в Павлодарской области, где учитель сообщил о беременности школьницы и едва не был за это наказан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Мы считаем, что решение о наказании было преждевременным. Сначала нужно тщательно разобраться. Надо разобраться и только потом принимать решение. Если в этом случае или в других есть виновность сотрудника сферы образования, то в соответствии с законодательством, — сказал Едил Оспан в кулуарах Сената.

    По его словам, такое решение было принято Управлением образования Павлодарской области.

    Вице-министр также поделился мнением, будут ли после этого случая преподаватели бояться сообщать об аналогичных фактах.

    — Нельзя бояться. В любом случае, я думаю, не будут бояться. Если было нарушение со стороны сотрудника образования, оно будет выяснено. Сейчас идет разбирательство, — отметил спикер.

    Кроме того, он прокомментировал возможность награждения педагога, который помог выявить преступление.

    — Давайте, не будем торопиться. Подождем окончания разбирательства, которое проводят уполномоченные госорганы. По его итогам будет принято решения, — ответил представитель министерства.

    Напомним, в Павлодарской области учителей, сообщивших о беременности восьмиклассницы, решили наказать строгим выговором. В результате был задержан отчим школьницы, а выговоры были сняты. 

    Теги:
    Казахстан Дети Общество Педагоги школа
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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