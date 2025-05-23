Будут ли меняться правила субсидирования затрат на строительство жилья в селе

—В целях повышения доступности жилья в сельской местности в правила субсидирования затрат работодателей, строящих арендное жильё в ауле, посёлке или сельском округе, внесены изменения. Согласно приказу министра индустрии и строительства от 5 августа 2024 года № 289, отменено требование о минимальном расстоянии (30 километров) от населённого пункта. Таким образом, по решению Республиканской бюджетной комиссии до 2028 года ежегодно будет выделяться по 1 млрд тенге на субсидирование затрат работодателей на строительство 200 жилых домов, — отметил глава Правительства в ответе на депутатский запрос.

Кроме того, он сообщил, что с момента вступления изменений в силу акиматы Восточно-Казахстанской (11 домов на сумму 55 млн тенге), Кызылординской (2 дома на 10 млн тенге) и Западно-Казахстанской областей (1 дом на 5 млн тенге) подали от одобренных уполномоченным органом участников 14 заявок.

— В целом, действующие правила субсидирования позволяют покрыть затраты на строительство жилья площадью от 75 до 100 квадратных метров. Также важно отметить, что для сотрудников существуют альтернативные жилищные программы. В частности, с 5 июня 2024 года запущена ипотечная программа «Асыл мекен» АО «Отбасы банк», направленная на повышение доступности жилья в сельской местности. Кроме того, с 1 мая 2024 года действует программа «Наурыз», предусматривающая возможность приобретения жилья на вторичном рынке в сельской местности. Учитывая, что Правительство уже приняло кардинальные меры по компенсации работодателям затрат на строительство жилья для работников в сельской местности, мы считаем, что вносить дополнительные изменения в действующие правила пока преждевременно, — заключил Олжас Бектенов.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют запустить проект по строительству арендного жилья в селах.