19 Июля 2022 14:15

Будут ли лишать лицензии детсады в случае выявления факта насилия над ребенком в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лицензирование призвано повысить качество дошкольных образовательных учреждений. Об этом заявила председатель Комитета дошкольного образования Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, лицензирование - это не та мера, которая проводится с целью закрытия детских садов. Она призвана повышать качество дошкольных образовательных учреждений.

«Случаи избиения детей рассматриваются индивидуально. Конечно, не все условия одинаковы. Главное - организация образования должна вести свою работу в соответствии со стандартами. Если эти требования будут выполнены, вопросов не возникнет. При выявлении нарушений установленных нормативных требований будет проводиться проверка в соответствии с законом. В настоящее время детским садам предоставляются три возможности. Если не воспользоваться этими тремя возможностями для исправления ситуации, то возникает вопрос о лишении лицензии», - пояснила Гульмира Каримова.

Кроме того, председатель Комитета добавила, что лицензионные требования и квалификационные правила еще не утверждены.

По ее словам, нормативный документ будет подготовлен путем консультаций с экспертами, руководителями детских садов и представителями ответственных ведомств.

Ранее Гульмира Каримова заявила , что дошкольные образовательные организации не имеют прямой связи с лицензирующим органом.

«Уровень и риски коррупции при лицензировании детских садов снизятся. Ведь выдача лицензии относится к сфере оказания государственных услуг. Она полностью автоматизирована. Кроме того, дошкольные образовательные организации не имеют прямой связи с лицензирующим органом», - отметила Гульмира Каримова.