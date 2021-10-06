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    17:58, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Будут ли казахстанских подростков прививать вакциной «Спутник V»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут ли подростков прививать вакциной «Спутник V», ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, в СМИ сообщалось о том, что в России проходит исследование «Спутника V» для детей от 12 до 17 лет.

    «В Казахстане согласно законодательству клинические исследования на детях запрещены. Мы не проводим. Как только страны-производители произведут у себя клинические исследования, пройдут все параметры безопасности, стабильности вакцин, будут результаты клинических исследований, у себя в стране начнут применять - только после этого мы рассматриваем регистрацию вакцины у себя в стране, только после этого допускаем на рынок в страну», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

    «Поэтому, как только будут четкие результаты, если они будут положительные и иметь хороший эффект, мы у себя можем также уточнять инструкцию по применению. Здесь вопрос связан с тем, чтобы сами страны-производители у себя проверили, зарегистрировали, только после этого в Казахстан завозится вакцина», - уточнил Алексей Цой.

    Напомним, министр ранее сообщил, что 4 млн доз вакцины Pfizer планируется поставить в Казахстан.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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