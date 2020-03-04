Будут ли казахстанцы отдыхать 9 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента госслужбы Агентства по делам государственной службы Думан Абилев пояснил, будут казахстанцы работать или отдыхать 9 марта текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что поручение о том, что если выходной день выпадает на праздничный день, то понедельник должен быть рабочим для госслужащих, было дано только вчера (Президентом). Согласно закону о праздниках, если выходной выпадает на праздничный день, тогда он переносится на следующий рабочий день. Но этот закон распространяется на всех, он не выделяет только госслужащих», - сказал Думан Абилев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также добавил, что сейчас в Канцелярии Премьер-Министра проводится совещание с заинтересованными госорганами для выработки единых подходов в этом вопросе.

«Я от себя могу сказать, что, возможно, это было сказано для правоохранительных и специальных органов. Может быть, это коснется только отдельных категорий госслужащих», - добавил Думан Абилев.

Спикер предположил, что 9 марта текущего года казахстанцы будут отдыхать.

«Сначала нужно внести изменения в закон о праздниках, чтобы работали госслужащие», - заключил Думан Абилев.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству пересмотреть порядок переноса выходного на понедельник для госслужащих.