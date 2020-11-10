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Будут ли казахстанцев обеспечивать бесплатными масками

10 Ноября 2020 12:45
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Будут ли казахстанцев обеспечивать бесплатными масками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурлыбек Асылбеков ответил на вопрос журналистов о возможности обеспечения казахстанцев бесплатными масками и ПЦР-тестированием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По вопросам антисептиков и масок. Давайте будем реалистами. Потому что бюджет любой страны сейчас находится в колоссальной нагрузке, очень много расходов в связи с КВИ, спадом в мировой экономике, карантином, изоляцией», - сказал Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК.

«Я думаю, вопрос бесплатного обеспечения изучается на более высоком уровне, и в случае возможности бюджета нашей республики это все будет рассматриваться. Но мы всегда подходили к обеспечению социально-уязвимых слоев населения и других. Но всех обеспечить антисептиками, это не простой вопрос», - добавил он.

Ответил представитель Минздрава и на вопрос касательно ПЦР-тестирования.

«Бесплатное ПЦР тестирование сейчас положено гражданам в рамках ОСМС и ГОБМП по направлению терапевтов поликлиник, стационаров, тем, кто работает в рамках защиты от КВИ – медработники, сотрудники правоохранительных органов, таможенных служб. Плюс сейчас цена на ПРЦ-тесты снизилась после поручения Главы государства, проработки Агентства по защите конкуренции, нашего ведомства. И сегодня цены в Национальном центре экспертизы 8025 тенге, а в больших компаниях около 8,5 - 9 тысяч тенге», - заключил Н. Асылбеков.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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