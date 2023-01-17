Будут ли из правительственного резерва экстренно выделять деньги на выборы – ответ главы Минфина

17 Января 2023, 12:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Будут ли из правительственного резерва экстренно выделять деньги на выборы? На этот вопрос ответил заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Смотрите, бюджетный процесс как выстроен. Если успеем, то будем уточнять в республиканском бюджете, заложим по программе ЦИКа. Если не успеем, со стороны ЦИКа будет заявка, мы рассмотрим из резерва Правительства», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

В сентябре 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана заявил, что выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года.

«В этом году состоятся выборы Президента, а в следующем году - выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. А затем будет сформировано Правительство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что с 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов Президента, Парламента и Правительства.

Фото: t.me/Kzgovernment