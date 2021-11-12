Будут ли использовать систему «Ashyq» в общественном транспорте Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли использовать систему «Ashyq» в общественном транспорте столицы разъяснил председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ashyq», я думаю, уже будет на республиканском уровне внедряться, это достаточно сложно. Если будут моментальные скоростные решения, чтобы человек мог войти и в одну секунду все это отсканировалось и пришла информация, то да. Мы когда к этим решениям придем, тогда и будем использовать в общественном транспорте»,- сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что в ТОО «City Transportation Systems» презентовали обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султан.
Обновленная система включает в себя переход на онлайн-режим пополнения транспортных карт. Также станет доступна оплата банковскими картами.
Напомним, с 18 октября в столице на нескольких маршрутах общественного транспорта в пилотном режиме уже тестируется оплата проезда картой любого банка второго уровня от трех поставщиков. В рамках пилота пассажир может произвести оплату с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона, оснащенного системой NFC. Для проведения транзакции достаточно приложить их к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором. Отметим, что тестирование системы проходит на трех автобусах городского маршрута №61 и трех пригородных - №309, 310, 315. Пилотный проект позволит протестировать валидаторы оплаты проезда банковской картой различных поставщиков перед полноценным масштабированием на всех маршрутах.
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