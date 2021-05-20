Будут ли дополнительно в Нур-Султане открывать прививочные пункты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут ли дополнительно в Нур-Султане открывать прививочные пункты? На этот вопрос ответила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султану Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается торговых центров и рынков, где развернуты прививочные пункты, думаю, что на сегодня их достаточно по городу. Риск заболеваемости выше, чем та работа, которая проводится по вакцинации. Не такое большое количество людей приходит вакцинироваться в торговые центры, может быть 28 человек за сутки. Вы же понимаете, что этого мало. В субботу-воскресенье все торговые центры открыты, огромное количество людей приходит в ТРЦ, заражаются, а вакцинировалось только 28 человек. Это совершенно несопоставимые вещи. Риск заразиться больше, чем ту работу, которую мы проводим. Поэтому, думаю, что пока не будем открывать прививочные пункты», - сообщила замруководителя столичного управления общественного здравоохранения.

Алия Рустемова также прокомментировала вопрос касательно того, что в торговых центрах невозможно соблюсти все санитарные требования.

«Я не соглашусь. Все прививочные пункты в ТРЦ и рынках развернуты с соблюдением всех санитарных требований. Мы не просто из разворачивали. Работа проводилась совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля. Обязательно выдается заключение. Выходили сотрудники департамента, давали поручения руководителям ТРЦ, чтобы они соблюдали все необходимые условия: наличие раковин, определенные площади. Только после этого заключения открывали прививочные пункты», - добавила она.