Будут ли детей прививать вакциной от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли детей прививать вакциной? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клинические исследования на детях по QazVac не проводились. У нас в Казахстане по законодательству клинические испытания на детях запрещены. Что касается остальных вакцин, мы ожидаем предоставление данных разработчиков по применению вакцин на детях. По возможности применения в детском возрасте будем рассматривать в стране и примем соответствующие решение», - отметил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, будут ли разливать вакцину QazVac в Турции. Как отметил Ералы Тугжанов, Правительство рассматривает разные варианты в отношении розлива отечественной вакцины.

«Я должен гарантированно обеспечить производство вакцин. Вы хорошо знаете, что до производства, до розлива вакцин - все это необходимо в объеме производств в НИИ биологической безопасности. Там изготавливается субстанция, потом продукт, только после этого идет розлив вакцин», - сказал в ходе брифинга в СЦК Ералы Тугжанов.