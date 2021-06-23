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    17:41, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Будут ли детей прививать вакциной от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли детей прививать вакциной? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клинические исследования на детях по QazVac не проводились. У нас в Казахстане по законодательству клинические испытания на детях запрещены. Что касается остальных вакцин, мы ожидаем предоставление данных разработчиков по применению вакцин на детях. По возможности применения в детском возрасте будем рассматривать в стране и примем соответствующие решение», - отметил Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, будут ли разливать вакцину QazVac в Турции. Как отметил Ералы Тугжанов, Правительство рассматривает разные варианты в отношении розлива отечественной вакцины.

    «Я должен гарантированно обеспечить производство вакцин. Вы хорошо знаете, что до производства, до розлива вакцин - все это необходимо в объеме производств в НИИ биологической безопасности. Там изготавливается субстанция, потом продукт, только после этого идет розлив вакцин», - сказал в ходе брифинга в СЦК Ералы Тугжанов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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