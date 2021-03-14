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    10:48, 14 Март 2021 | GMT +6

    Будущих IT-специалистов будут обучать практики с большим опытом работы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты в области цифровизации будут анализировать образовательные программы вузов по направлению IT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Минобразования и науки в Telegram.

    Замечания или предложения обязательно будут учтены вузами или даже послужат основанием для профилактического контроля и в случае необходимости – принятия мер вплоть до лишения лицензий.

    Работодатели в IT-сфере и представители профильного министерства могут совместно предложить университетам профессиональные стандарты по подготовке будущих специалистов.

    Сегодня лицензии на подготовку IT-специалистов имеют более 80 вузов.

    Из квалификационных требований практически убрали условие по наличию ученой степени для преподавателей и обязательность того, что они должны быть штатными работниками этих вузов.

    В настоящее время недостаточно иметь диплом, квалификационная категория и сертификация специалистов должны стать важным условием приема на работу.


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