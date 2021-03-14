Будущих IT-специалистов будут обучать практики с большим опытом работы
Замечания или предложения обязательно будут учтены вузами или даже послужат основанием для профилактического контроля и в случае необходимости – принятия мер вплоть до лишения лицензий.
Работодатели в IT-сфере и представители профильного министерства могут совместно предложить университетам профессиональные стандарты по подготовке будущих специалистов.
Сегодня лицензии на подготовку IT-специалистов имеют более 80 вузов.
Из квалификационных требований практически убрали условие по наличию ученой степени для преподавателей и обязательность того, что они должны быть штатными работниками этих вузов.
В настоящее время недостаточно иметь диплом, квалификационная категория и сертификация специалистов должны стать важным условием приема на работу.