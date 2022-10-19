Будущих чемпионов мира из Казахстана назвал Сауль «Канело» Альварес
«Казахстан! Это три будущих чемпиона мира – Евгений, Абильхан и Бек!», - заявил Канело, обращаясь к казахстанцам из окна своей машины и пожимая боксерам руку.
Соответствующее видео опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotion.
Речь идет о Евгении Павлове, Абильхане Аманкуле и Беке Нурмаганбете.
Евгений Павлов в октябре одержал победу над мексиканцем Хесусом Гомесом Кинтаной и довел свой рекорд до 8 побед.
Абильхан Аманкул проведет свой второй поединок на профи-ринге 22 октября с мексиканцем Йеассоном Пачеко Сервантесом.
Бек Нурмаганбет в июне текущего года одержал победу над Кейнелом Уиллертом, одержав свою седьмую победу на профи-ринге.
Напомним, 18 сентября по времени Астаны Сауль Альварес победил единогласным решением судей отечественного ветерана Геннадия Головкина.
Фото: sports.kz