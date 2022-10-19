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    18:00, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Будущих чемпионов мира из Казахстана назвал Сауль «Канело» Альварес

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес назвал имена будущих, по его мнению, чемпионов мира из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан! Это три будущих чемпиона мира – Евгений, Абильхан и Бек!», - заявил Канело, обращаясь к казахстанцам из окна своей машины и пожимая боксерам руку.

    Соответствующее видео опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotion.

    Речь идет о Евгении Павлове, Абильхане Аманкуле и Беке Нурмаганбете.

    Евгений Павлов в октябре одержал победу над мексиканцем Хесусом Гомесом Кинтаной и довел свой рекорд до 8 побед.

    Абильхан Аманкул проведет свой второй поединок на профи-ринге 22 октября с мексиканцем Йеассоном Пачеко Сервантесом.

    Бек Нурмаганбет в июне текущего года одержал победу над Кейнелом Уиллертом, одержав свою седьмую победу на профи-ринге.

    Напомним, 18 сентября по времени Астаны Сауль Альварес победил единогласным решением судей отечественного ветерана Геннадия Головкина.



    Фото: sports.kz





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