Будущих чемпионов мира из Казахстана назвал Сауль «Канело» Альварес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес назвал имена будущих, по его мнению, чемпионов мира из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан! Это три будущих чемпиона мира – Евгений, Абильхан и Бек!», - заявил Канело, обращаясь к казахстанцам из окна своей машины и пожимая боксерам руку.

Соответствующее видео опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotion.

Речь идет о Евгении Павлове, Абильхане Аманкуле и Беке Нурмаганбете.

Евгений Павлов в октябре одержал победу над мексиканцем Хесусом Гомесом Кинтаной и довел свой рекорд до 8 побед.

Абильхан Аманкул проведет свой второй поединок на профи-ринге 22 октября с мексиканцем Йеассоном Пачеко Сервантесом.

Бек Нурмаганбет в июне текущего года одержал победу над Кейнелом Уиллертом, одержав свою седьмую победу на профи-ринге.

Напомним, 18 сентября по времени Астаны Сауль Альварес победил единогласным решением судей отечественного ветерана Геннадия Головкина.









Фото: sports.kz











