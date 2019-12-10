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Будущие юристы побывали в военном гарнизонном суде

10 Декабря 2019 23:40
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Будущие юристы побывали в военном гарнизонном суде

ШЫМКЕНТ. КаЗИНФОРМ - В военном суде Шымкентского гарнизона со студентами юридического факультета Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауезова проведен пресс-тур, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу гарнизонного военного суда.

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Пресс-тур проведен с целью информационно-разъяснительной работы по Посланию Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана».

Председатель суда Б. Карим рассказал студентам о работе и истории создания суда, об особенностях рассмотрения и категориях дел, рассматриваемых военными судами, остановился на масштабных изменениях в судебной системе.

В ходе встречи заведующий канцелярией Г. Утеулиев рассказал о новых технологиях судебной системы. Это «Виртуальный суд», «Электронное уголовное дело», делопроизводство посредством «Судебного кабинета». Студенты ознакомились с возможностями участия в судебном процессе на расстоянии, обратили внимание на то, что судебная система становится все более открытой и доступной.

Будущим юристам были показаны устройства аудиовидеофиксации залов судебных заседаний и преимущества участия в судебном заседании в онлайн-режиме посредством мобильного приложения.

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Ключевые слова: Суды, Шымкент,
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