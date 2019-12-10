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Будущие юристы побывали в военном гарнизонном суде
ШЫМКЕНТ. КаЗИНФОРМ - В военном суде Шымкентского гарнизона со студентами юридического факультета Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауезова проведен пресс-тур, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу гарнизонного военного суда.
Пресс-тур проведен с целью информационно-разъяснительной работы по Посланию Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана».
Председатель суда Б. Карим рассказал студентам о работе и истории создания суда, об особенностях рассмотрения и категориях дел, рассматриваемых военными судами, остановился на масштабных изменениях в судебной системе.
В ходе встречи заведующий канцелярией Г. Утеулиев рассказал о новых технологиях судебной системы. Это «Виртуальный суд», «Электронное уголовное дело», делопроизводство посредством «Судебного кабинета». Студенты ознакомились с возможностями участия в судебном процессе на расстоянии, обратили внимание на то, что судебная система становится все более открытой и доступной.
Будущим юристам были показаны устройства аудиовидеофиксации залов судебных заседаний и преимущества участия в судебном заседании в онлайн-режиме посредством мобильного приложения.
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