Будущие военные летчики осваивают технику пилотирования - Минобороны РК
Будущие летчики фронтовой авиации проходят подготовку на модернизированной версии самолетов Aero L-39 Albatros, прибывших в учебно-авиационный центр в марте 2021 года.
Под руководством опытных инструкторов курсанты осваивают технику пилотирования: осуществляют взлет, набор высоты, выход на круг при скорости 300 км/ч и заход на посадку.
«Преобразовать наши теоретические знания в устойчивые навыки пилотирования помогают летчики-инструкторы, имеющие большой опыт подготовки молодых летчиков на данном типе самолета. Самостоятельное выполнение элементов полета повышает в нас уверенность в своих способностях и мотивирует на дальнейшие успехи в будущей службе», – поделился курсант четвертого курса Диас Шаменов.
Помимо выполнения практических полетов курсанты в период войсковой стажировки изучают документы, регламентирующие летную работу, инструкции по действиям в особых случаях.
Эта летная практика является важнейшим этапом в их обучении перед окончанием вуза и продлится до конца мая 2022 года. К моменту выпуска из военного института молодые военные летчики будут иметь уже свыше 80 часов налета.
Фото: gov.kz