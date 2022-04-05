РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:22, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Будущие военные летчики осваивают технику пилотирования -  Минобороны РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению кадрового потенциала казахстанской армии в Балхашском учебно-авиационном центре курсанты четвертого курса Военного института сил воздушной обороны совершают учебные полеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Будущие летчики фронтовой авиации проходят подготовку на модернизированной версии самолетов Aero L-39 Albatros, прибывших в учебно-авиационный центр в марте 2021 года.

    Под руководством опытных инструкторов курсанты осваивают технику пилотирования: осуществляют взлет, набор высоты, выход на круг при скорости 300 км/ч и заход на посадку.

    «Преобразовать наши теоретические знания в устойчивые навыки пилотирования помогают летчики-инструкторы, имеющие большой опыт подготовки молодых летчиков на данном типе самолета. Самостоятельное выполнение элементов полета повышает в нас уверенность в своих способностях и мотивирует на дальнейшие успехи в будущей службе», – поделился курсант четвертого курса Диас Шаменов.

    Помимо выполнения практических полетов курсанты в период войсковой стажировки изучают документы, регламентирующие летную работу, инструкции по действиям в особых случаях.

    Эта летная практика является важнейшим этапом в их обучении перед окончанием вуза и продлится до конца мая 2022 года. К моменту выпуска из военного института молодые военные летчики будут иметь уже свыше 80 часов налета.


    Фото: gov.kz



    Теги:
    Авиация Образование Вооруженные силы Минобороны РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!