Будущие военные летчики осваивают технику пилотирования -  Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению кадрового потенциала казахстанской армии в Балхашском учебно-авиационном центре курсанты четвертого курса Военного института сил воздушной обороны совершают учебные полеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Будущие летчики фронтовой авиации проходят подготовку на модернизированной версии самолетов Aero L-39 Albatros, прибывших в учебно-авиационный центр в марте 2021 года.

Под руководством опытных инструкторов курсанты осваивают технику пилотирования: осуществляют взлет, набор высоты, выход на круг при скорости 300 км/ч и заход на посадку.

«Преобразовать наши теоретические знания в устойчивые навыки пилотирования помогают летчики-инструкторы, имеющие большой опыт подготовки молодых летчиков на данном типе самолета. Самостоятельное выполнение элементов полета повышает в нас уверенность в своих способностях и мотивирует на дальнейшие успехи в будущей службе», – поделился курсант четвертого курса Диас Шаменов.

Помимо выполнения практических полетов курсанты в период войсковой стажировки изучают документы, регламентирующие летную работу, инструкции по действиям в особых случаях.

Эта летная практика является важнейшим этапом в их обучении перед окончанием вуза и продлится до конца мая 2022 года. К моменту выпуска из военного института молодые военные летчики будут иметь уже свыше 80 часов налета.

Фото: gov.kz







