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Будущие военнослужащие начали год с добрых дел

8 Января 2020 18:35
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Будущие военнослужащие начали год с добрых дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воспитанники военной школы «Жас улан» имени генерала С. Нурмагамбетова навестили столичный дом престарелых, передает МИА «Казинформ».

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Как известно, Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера. В честь этого будущие офицеры провели благотворительную акцию.

Более 20 человек из числа сотрудников и воспитанников школы «Жас улан» провели уборку территории, организовали праздничный концерт и чаепитие. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла рассказали молодежи о тех нелегких годах, отметив, что необходимо ценить мирное небо и спокойствие в нашем государстве.


«Мы должны стараться воспитывать правильную молодежь с большой социальной активностью. Важно, чтобы все понимали, что это Год волонтера не только на бумагах, но и в конкретных действиях. Поэтому у нас запланирован ряд подобных мероприятий на целый год. Основная цель этих мероприятий - это актуализация добровольческих действий по мере наших возможностей. При этом важным является увеличение количества людей, готовых в любое время поддержать свою страну и соотечественников», - отметил начальник школы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев.

По словам организаторов, эстафета проведения марафона будет передана другим учебным заведениям.




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Ключевые слова: Нур-Султан, Армия, Общество,
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