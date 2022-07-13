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Будущие водители автобусов не могут сдать на права в СКО
13 Июля 2022 13:13

Будущие водители автобусов не могут сдать на права в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СпецЦОНе Петропавловска снова проблемы со сдачей практической части экзаменов на получение прав. Теперь с ними столкнулись будущие водители автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях возмущенные североказахстанцы пишут, что с февраля не могут сдать практику. Им якобы объясняют это отсутствием автобуса.

PR-менеджер филиала «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области Анара Кусанова пояснила, что автобус есть. Только необорудованный специальными датчиками.

«Отсутствуют датчики GPS для автоматического принятия экзамена, которые находятся на замене. Решается вопрос по принятию экзамена комиссионно. О сроках возобновления экзамена на категорию Д сообщим позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства», - прокомментировала А.Кусанова.

В мае и июне североказахстанцы уже жаловались на СпецЦОН из-за того, что не могли несколько месяцев сдать экзамены. Сначала из-за демонтажа автоматизированной площадки и замены старого оборудования, потом – из-за сломанной машины.

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Автор:
Корреспондент

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