24 Мая 2022 12:40

Будущее у машиностроения Казахстана есть - Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр выразил уверенность в необходимости развития машиностроения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будущее у нас есть. И не надо акцентировать внимание только на автомобилестроении – есть нефтегазовое машиностроение, энергетическое машиностроение. Есть у нас компетенции, люди, которые будут этим заниматься, молодежь, которая может получить соответствующее образование и работать на этих предприятиях», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

Он подчеркнул, что должен быть мультипликативный эффект.

«Но самое главное – мы не должны превратиться в страну-импортера, некоторые личности пытаются подорвать нашу страну. По их мнению, мы можем не производить вообще ничего и только лишь закупать. Но мы должны получать новые компетенции и открывать у себя производство», - добавил зампремьера.

Ранее Р. Скляр заявил о том, что не собирается судиться с активистами, призывающими к отмене утильсбора и называющие его «лоббистом» интересов конкретных людей.

