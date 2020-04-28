Будущее страны за учеными - как показывает кризис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назарбаев Университет открыл новые программы докторантуры, передает МИА «Казинформ».

Нынешняя ситуация с пандемией и, как следствие, тяжелыми экономическими и институциональными последствиями показала, что даже высокоразвитые страны оказались не готовы к подобным испытаниям. Этот кризис дал понять, что старые методы работы во многих сферах, будь то здравоохранение, экономика или система образования, не эффективны. Большинство проблем в Казахстане и в мире требуют абсолютно новых, нестандартных решений.Назарбаев Университет начал набор на программы докторантуры, где у молодых ученых будет возможность провести исследования по наиболее актуальным проблемам и разработать эффективные решения. Программы докторантуры запущены по приоритетным специальностям, от биомедицины и робототехники до образования, с целью подготовки специалистов, которые смогут помочь государству справиться с кризисными последствиями и быть готовым к новым вызовам

Кризис, вызванный пандемией, продемонстрировал всему миру, как ценны знания в области вирусологии, иммунологии и биомедицины. Ученые всего мира сплотились в разработке вакцин и поиске новых решений сложившихся проблем в медицине. Поиск вакцины, как правило, требует нескольких лет работы и тщательных проверок, чтобы не допустить ошибок и не спровоцировать осложнений в организме человека. Назарбаев Университет запустил четырехлетнюю программу докторантуры в области биомедицинских наук в Школе медицины. Ее выпускники смогут работать в научных командах, лабораториях, трансляционных исследовательских центрах по изучению молекулярных и генетических биомедицинских исследований, открывать передовые методы лечения и заживления, разрабатывать вакцины против заболеваний.

Программа докторантуры по физике в Школе естественных, социальных и гуманитарных наук Назарбаев Университета фокусируется на подготовке специалистов энергетики, машино- и авиастроения, биологии и медицины, которых в стране остро не хватает. Производство и передача энергии, компьютерное оборудование, передовые медицинские технологии полностью зависят от открытий в области физики и требуют глубоких знаний для дальнейшего прогресса.

Докторанты пройдут стажировку от 6 до 12 месяцев в международной исследовательской организации. В это время университет будет поддерживать связь со студентом, чтобы эффективно использовать инфраструктуру принимающей стороны в интересах исследования. Подробнее о поступлении на программу докторантуры по физике здесь.

Новая программа докторантуры в области робототехники Школы инженерии и цифровых наук подготовит студентов к разработке интегрированных технологий для решения технологических, экономических, социальных и экологических проблем национального и мирового значения. Так, исследования в сфере медицинской робототехники включают эндопротезирование, технику применения ортопедических аппаратов, хирургические системы, а также системы интеллектуальной диагностики и поставки лекарств.

Во время пандемии специалисты робототехники и компьютерных наук Назарбаев Университета разработали симулятор, который прогнозирует динамику распространения коронавируса в Казахстане и помогает принять точные решения по длительности карантина и введению ограничений, а также создали мобильное приложение по анализу симптомов COVID-19. О том, какие еще исследования можно проводить в рамках программы докторантуры в области робототехники, здесь.

Программа докторантуры в области образования Высшей школы образования Назарбаев Университета – это возможность исследовать новые методы дистанционного и инклюзивного образования и реформировать эту сферу. В зависимости от специализации программа включает в себя семестр в Кембриджском Университете или Университете Пенсильвании для работы над диссертацией. Узнать об условиях поступления можно здесь .

К слову, сам Назарбаев Университет плавно влился в процесс дистанционного обучения благодаря международному опыту и гибкости его профессоров, развитой технической инфраструктуре и возможностям онлайн-библиотеки. Кроме того, университет оперативно скорректировал правила поступления. К примеру, абитуриенты теперь могут сдать тест на знание английского языка Duolingo вместо IELTS, что, во-первых, дешевле для кандидатов, во-вторых, удобнее и быстрее, так как не требует физического присутствия и предварительного бронирования экзаменационного дня.

В Назарбаев Университете уверены, что в неопределенное для страны время, всё научное сообщество учебного заведения должно еще больше сконцентрироваться на поиске решений для успешного преодоления кризиса и его последствий, а также подготовке качественных специалистов для новых возможных вызовов.