Будущее после пандемии: Алмаз Шарман о прогнозах мировых исследователей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Профессор медицины, президент Академии профилактической медицины Казахстана, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман во время выступления на курсах медицинской журналистики в КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова рассказал о прогнозе мировых ученых по пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алмаз Шарман с начала пандемии провел около 20-ти интервью о профилактике, диагностике, лечении COVID-19 с ведущими экспертами из университетов Джонса Хопкинса, Вашингтона, Оксфордского, Стэнфордского университетов, а также со специалистами из Японии, Новой Зеландии, Сингапура, Кореи, Швеции и других стран.

По прогнозам мировых ученых, введение локдауна рекомендуется при уровне смертности в восемь человек на один миллион населения.

«Как отмечает ученый института метрики и оценки здравоохранения при Вашингтонском университета Крисс Мюррей, коллективный иммунитет- это условие, при котором вирус не сможет дальше передаваться от человека к человеку, так как не будет достаточно количества уязвимых людей - более 60 % граждан приобретет иммунную защиту. Другие же ученые говорят, что достаточно и 40%. Тем не менее, многие эксперты считают, что пандемия коронавирус должна завершиться во второй половине 2021 года- главным образом благодаря вакцинации», –рассказал Алмаз Шарман.

Профессор также отметил, что коронавирус является системным заболеванием, которое способно поражать мелкие сосуды человеческого организма.

«Профессор инфекционных болезней Ливерпульской школы тропической медицины Пол Гарнер назвал наиболее уязвимыми для коронавируса пожилых людей и тех, кто страдает хроническими болезнями- диабетом, гипертоноческой болезнью, ожирением. Почти 90% смертности от коронавируса наблюдается у таких пациентов. Поэтому важно заниматься лечением и предупреждением таких заболеваний. Для этого необходимо начинать с простого - быть физический активным, стремиться к здоровому питанию и полноценному сну»,- уточнил он.

Во время выступления Алмаз Шарман привел в пример ряд стран, которые сумели не допустить массового заражения и тем самым не навредить экономике своей страны.

«Если взять Южную Корею, Тайвань и Новую Зеландию, то там вирус не очень сильно изменил повседневную жизнь. У них довольно низкий уровень как заражаемости, так и смертности. Например, Япония первая страна, которая ввела локдаун. Благодаря строгому соблюдению противоэпидемических мер, экономика и социальная жизнь этих стран не сильно пострадала. Ключом успешной борьбы с коронавирусом этих стран также является доверие. Это доверие своему правительству, врачам. Также в странах восточной Азии ношение масок является традицией»,- отметил профессор в своем выступлении.

Кроме того, профессор отметил о постковидном синдроме, когда переболевшие пациенты остаются в зоне риска.

«Переболеть коронавирусом - это не значит попрощаться с ним навсегда. Поэтому людям, которые переболели коронавирусом, следует продолжать соблюдать все меры безопасности. Это - носить маску, мыть чаще руки, не ходить в места массового скопления, поднимать иммунитет и поддерживать здоровый образ жизни»,- добавил он.

Во время семинара профессор остановился на том, во что может превратиться пандемия в будущем.

«Коронавирус, скорее всего, превратится в безобидную простуду или станет инфекцией наподобие гриппа. Вакцинация, скорее всего не приведет к полному уничтожению коронавируса. Он будет продолжать присутствовать среди человеческой популяции, хоть и потеряет былую агрессивность. Многие эксперты считают, что к середине-концу 2021 года пандемия, вероятно, завершится в том виде, в каком мы имеем дело. Важно быть готовым к новым эпидемическим угрозам. На сегодня многие ученые работают над созданием противовирусных лекарств - тех, которые непосредственно уничтожают вирус. Такое лекарство, как ремдесивир, пока в недостаточной степени оправдало надежды. Также работают над так называемым «коктейлем» из моноклональных антител. Он как бы заменяет иммунную защиту», - сказал он.

Алмаз Шарман назвал оптимистические прогнозы на будущее после пандемии, которые представил в трех фазах греко-американский социолог, биолог и врач, известный исследованиями в области социальных сетей Николас Кристакис.

«Первая фаза - нынешнее время, когда остается ношение масок, социальная дистанция, работа вне офиса и закрытые школы. Туда же входят доступные вакцины, их производство и распределение, также формирование коллективного иммунитета.

Вторая фаза - промежуточная 2022-2024 годы, когда будет восстановление после эпидемиологических, биологических, социальных и экономических последствий коронавируса. Многие еще длительное время будут страдать нарушениями здоровья и продолжать нуждаться в медицинской помощи.

Третья фаза - возрождение в 2024 году и последующие годы. Когда люди начнут активно общаться, посещая общественные заведения, культурные и другие мероприятия, охотно тратить деньги, брать предпринимательские риски. Это развитие экономики, предпринимательства, науки и культуры», - добавил профессор Алмаз Шарман.



