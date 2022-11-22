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Будущее атомной энергии  обсудили эксперты

22 Ноября 2022, 17:06
Будущее атомной энергии  обсудили эксперты

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – На международном форуме «АТОМЭКСПО- 2022» обсудили вопрос замыкания ядерного топливного цикла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цели получения недорогостоящей и чистой энергии, максимального использования инноваций и ответственного потребления и производства, являются ключевыми для ядерной индустрии. Одним из важнейших инструментов, который позволяет достичь этих целей является рецикл ядерных материалов, или как принято говорить в среде атомщиков — замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ).

Такой подход к развитию ЯТЦ позволит принципиально снизить потребность ядерной энергетики в ресурсах, сократить объем отходов, направляемых на захоронение, избавить человечество от бремени опасных радиоактивных материалов, и, как следствие, удовлетворить возрастающие потребности людей без ущерба для следующих поколений и экосистемы планеты. Как реализовать замыкание ЯТЦ на практике, обсудили эксперты.


Фото: sng-atom.com


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