Будущее Абайской области, паводки и ТЭЦ в Риддере - что обсуждалось в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Правительстве Казахстана на очередном заседании было рассмотрено два вопроса. Это комплексный план социально-экономического развития области Абай и готовность центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду 2023 года. После заседания члены Кабмина ответили на вопросы журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Будущее Абайской области до 2027 года

Общий объем инвестиций в Абайскую область на 2023-2027 годы по плану составляет 1,9 трлн тенге.

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, в регионе запланировано строительство горно-обогатительного комбината. Намечено проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для выявления полезных ископаемых. Предусмотрено строительство комбината по переработке мяса и мясопродуктов, две молочно-товарные фермы и две откормочные площадки. Для развития предпринимательства и туризма планируется строительство двух торгово-развлекательных центров, пятизвездочного гостиничного комплекса и базы отдыха на берегу озера Алаколь.

Также в планах строительство ТЭЦ-3, канализационно-очистных сооружений в Семее, Аягозе и Курчатове, реконструкция теплоисточников и пунктов, электроснабжения и водопроводных сетей.

«В области будут реализованы такие крупные проекты, как железнодорожный участок «Аягоз-Бахты-граница Китая», горно-обогатительный комбинат и промышленная разработка месторождения меди «Айдарлы», мясоперерабатывающий комбинат, «сухой» порт и логистический парк. Эффективное выполнение задач Комплексного плана обеспечит рост объемов промышленности и валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал в 3,5 раза. В целом, регион получит новый импульс для качественного развития. Этот план должен раскрыть потенциал области, улучшить качество жизни его жителей. А главное – будет создано 14 тысяч рабочих мест», - подчеркнул Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

Подготовка к паводкам

В Кабмине признали, что полная готовность к паводковой ситуации в Казахстане не обеспечена. В зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и около 700 тысяч граждан.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин раскритиковал подготовку ряда регионов к паводковому периоду.

В том числе неисполнение работ по очистке и укреплению берегов рек в Амолинской и Западно-Казахстанской областях, отсутствие либо недостаточную пропускную способность арычно-ливневых систем в Мангистауской, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях, а также в Астане и Алматы.

«Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог, подверженных затоплениям», - сообщил министр.

Он отметил, ежегодно из-за переливов дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской области. Акимат области данный вопрос ежегодно оставляет без должного внимания. Зная об этом, жители самостоятельно и заблаговременно готовят запасы продуктов и лекарств. Аналогичная ситуация постоянно складывается в районе села Ягодное Акмолинской области.

Повышает риски подтоплений и строительство домов на паводкоопасных участках. По республике в таких зонах находится 309 населенных пунктов, более 40 тысяч домов, в которых проживают более 160 тысяч жителей.

Как заявил глава МЧС, состояние гидротехнических сооружений в Казахстане вызывает особое опасение.

В стране насчитывается 1806 сооружений, из них 471 требует ремонта. Наибольшее количество из них в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областях.

Требует решения проблема ремонта плотины 87 на канале имени К. Сатпаева в Павлодарской области, разрушение которой может повлечь подтопление 460 домов в двух населенных пунктах (Шидерты, Шикылдак) и перебои с водоснабжением Астаны и Караганды. В горах по всей Туркестанской области запасы снега больше нормы на 47-49 %, что может привести к подтоплению населенных пунктов в низовьях Сырдарьи.

«На сегодняшний день полная готовность к паводковой ситуации в регионах не обеспечена. Мы про этот вопрос в прошлом году много раз говорили. Только на заседании Правительства 3 раза рассматривали – весной, летом и осенью. Всех предупреждали, что нужно в полном объеме выполнить все мероприятия этой дорожной карты, чтобы снизить риски паводковой ситуации этой весной. Отдельные системные меры не принимаются в течение уже продолжительного периода. От населения страны постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите от подтоплений. Из-за этого страдают их дома, имущество и скот», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства РК.

Он поручил реализовать предложения и меры, о которых говорил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Среди них подготовка мостов, инженерных, дорожных и других водопропускных сооружений к пропуску повышенных объемов паводковых и талых вод. Также это своевременная ликвидация переливов и угроз разрушения республиканских и транспортных магистралей, дорог республиканского и местного значения, усиление работы по вывозу снега из дворов, территорий сельских населенных пунктов, подготовка арычных, канальных, дренажных систем, русел рек, коммунальных, гидротехнических сооружений, защитных дамб к пропуску повышенных объемов паводковых и талых вод. И необходимо выделять финансовые средства на реализацию противопаводковых мероприятий, незавершенных в прошлом году и запланированных в текущем.

Зарплата пожарных

Повышенную зарплату, как пояснил министр по ЧС Юрий Ильин, пожарные начнут получать в марте.

По его данным, увеличение зависит от разных категорий. У низового звена на сегодня размер зарплаты около 110 тысяч тенге. По подсчетам министерства, после завершения всех процедур эта сумма составит около 180 тысяч тенге.

Пожар и новый собственник ТЭЦ в Риддере

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал о проводимых работах по устранению последствий пожара на ТЭЦ в Риддере, в результате которого сгорел тракт подачи угля. Он заявил, что сегодня к концу дня будет восстановлено 180 метров конвейера.

«Мы приняли сверхординарные меры – семидесятитонным краном начали подавать уголь, сделали отверстие на крыше, поставили свыше 100 человек и разносили каждый день 240 тонн угля. Поскольку другого выхода не было. Эту работу мы осуществляли, и будем осуществлять. Если бы мы этого не делали, то мы бы имели крайне критическую ситуацию», - сказал аким.

Также он сообщил, что у ТЭЦ в Риддере теперь новый собственник. Это казахстанский инвестор. Условия сделки являются конфиденциальной информацией. Даниал Ахметов договорился с новым собственником ТЭЦ, что в ближайшее время будет возможность у компании заложить не менее 7 млрд тенге на проведение капитальных работ.

Фото: tets.kz

Обеспечение страны луком и сахаром

Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин пояснил, почему был введен запрет на экспорт лука из Казахстана.

«Мы недавно сделали анализ по луку. Выяснилось, что в стране осталось 150 тысяч тонн лука. Хотя, естественно, в сезон заявлялось о том, что его гораздо больше. Причины в чем? Причины в том, что на сегодняшний день лук стал очень востребованным товаром. Прежде всего, заморозки, похолодание привели к тому, что в странах, где он постоянно производился, его сейчас нет. Это - Узбекистан, Пакистан, РФ. Цена лука на прилавках в Москве сейчас достигает 500 тенге, в Узбекистане - 350 тенге. У нас, вы знаете, он тоже повысился - местами до 170 тенге. Естественно, мы не можем сейчас допустить ситуацию, чтобы в стране наступил дефицит продукта, который у нас на сегодня есть», - сказал он.

По его словам, стране нужно около 30 тысяч тонн лука в месяц. Как добавил министр, Казахстан заключил контракты на ранний лук. Он объяснил, что лука пока хватает до апреля. В связи со сложившейся ситуацией стоит ожидать повышения цен на лук.

Вместе с тем, как заявил Серик Жумангарин, в этом году Казахстан обеспечит себя собственным сахаром. Выделены средства на четыре завода по производству сахара.

Возможные изменения в программе льготного автокредитования

В Казахстане могут пересмотреть механизм программы льготного автокредитования. Если сейчас желающие участвовать в программе обращаются в адрес автосалонов, а потом – в банк, то Фонд развития промышленности предлагает другой механизм.

«Чтобы сначала обратились в Фонд развития промышленности. Там будет электронная очередь, после – в автосалон. Чтобы автосалоны в определенные оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

Проверка АО «АрселорМиттал Темиртау»

Министерство экологии и природных ресурсов РК осуществляет подбор компаний для проверки АО «АрселорМиттал Темиртау».

«В настоящее время в суде рассматривается штраф на сумму 5,8 млрд тенге. Но это правонарушение, выявленное в рамках проверки, которая была проведена в прошлом году. Каждый штраф будет зависеть от правонарушения», - пояснила министр Зульфия Сулейменова.