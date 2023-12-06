В середине октября аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подверг критике незаконченный капитальный ремонт общеобразовательной школы села Нуресиль. По его словам, подрядчика уже привлекли к административной ответственности. На пресс-конференции в СЦК аким области перечислил и другие социальные объекты, которые требует тщательного внимания и изучения. Марат Ахметжанов заявил, что до копейки будет следить за целевым использованием бюджетных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Это одна из таких болевых точек, когда у нас разыгрываются тендера, приходят, выигрывают, потом подают на субподряд. И никто не несет ответственность за срок и качество. С такими фактами я сам лично столкнулся. В настоящее время этот подрядчик привлечен к административной ответственности. С него взыскана неустойка. Кроме того, судом уже он лишен лицензии. Кроме того, были проведены проверки. Сегодня у нас 12 таких слушаний направлены в суды. Нашим законодательством предусмотрены меры. Самое главное — выделенные огромные средства государством должны быть не только освоены. Глава государства в своем послании отметил, что сегодня время не управления бюджетом, а управления результатом. Если раньше мы успокаивались на подписании формы, сегодня мы будем смотреть, насколько соответствует тем вложениям, денежным средствам. Затем будем смотреть на долговечность. Чтобы оно служило на долгие года. Чтобы не получилось так, что через год-два вновь проводили ремонтные работы, — прокомментировал Марат Ахметжанов.

Аким Акмолинской области отметил, что выделены огромные средства, поэтому прямая миссия исполнительных органов — следить за целевым качественным использованием бюджетных средств до копейки.