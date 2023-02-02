Буду демонстрировать свою лучшую игру – Бибисара Асаубаева о предстоящих шахматных турнирах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly казахстанская шахматистка, чемпионка мира по блиц-шахматам Бибисара Асаубаева рассказала о предстоящих турнирах и поделилась ценными советами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году пройдут ответственные классические женские турниры. Поставила перед собой цель – показать там свою лучшую игру», - сказала шахматистка.

Бибисара Асаубаева призналась, что хочет, чтобы сборная Казахстана по шахматам стала одной из сильнейших в мире.

«Думаю, что всех детей мотивирует, когда они видят успехи. Когда я была маленькой, всегда смотрела на игры сильнейших шахматистов, мечтала стать как они, добиться тех же высот, особенно, когда это твой соотечественник. Ты видишь, что все возможно. Думаю, это будет хорошим толчком. У нас очень много именно сильных девушек из подрастающего поколения. Надеюсь, что и мальчики подтянутся, и мы станем одной из сильнейших сборных в мире», - отметила чемпионка мира по блиц-шахматам.

В эфире программы «Новое время» Бибисара Асаубаева также поделилась ценными советами для юных шахматистов.

«Думаю, что нужно много работать, всегда верить. Конечно, здорово, если рядом есть родные и близкие, которые в тебя верят и поддерживают. Мне с этим повезло. Рядом со мной всегда мои близкие. Очень важно, особенно для подрастающего поколения, при первых поражениях, а они будут, без них никуда, все проигрывают - не бросать, не останавливаться и продолжать работать дальше», - обратилась шахматистка.

Ранее она поделилась подробностями встречи с Главой государства, которая состоялась вчера. В эфире телеканала Jibek Joly шахматистка призналась, что ей очень приятно, что Касым-Жомарт Токаев следит за шахматами и поддерживает шахматистов.

Фото: facebook.com/kazchesskz