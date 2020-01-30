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Будет зависеть от нашей финансовой возможности – Сапарбаев о повышении минимальной зарплаты

30 Января 2020 15:09
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Будет зависеть от нашей финансовой возможности – Сапарбаев о повышении минимальной зарплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал о том, что необходимо для повышения размера минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы сейчас этот вопрос прорабатываем. Это все будет зависеть от суммы, сколько надо будет денег, и от нашей финансовой возможности», - сказал Бердибек Сапарбаев в кулуарах Мажилиса.

«Конечно, нужно будет пересчитывать и прожиточный минимум, и МЗП. Посчитать, сколько это будет. Тем более есть поручение Президента – увеличить доходы населения. Доходы населения в первую очередь зависят от суммы или объема прожиточного минимума и МЗП», - добавил зампремьера.

Он также сообщил об источниках финансирования повышения МЗП.

«Это бюджет страны. Мы должны сначала сделать расчет, сколько это будет стоить - триллион, или 0,5 млрд, потом посмотреть финансовые возможности бюджета. И самое главное, чтобы это сделать, экономика должна работать – люди должны работать. Мы должны обеспечить рост экономики. И тогда будут доходы и будут источники, чтобы повысить», - отметил спикер.


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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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