Будет выпущен видеокурс по практической журналистике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При поддержке МИОР РК Агентство «Хабар» и Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева подписали меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

Документ даст возможность обучать практической журналистике студентов новой уникальной специальности «Журналистика: аналитика и расследования», которая открылась в этом году. Агентством выделены гранты на бесплатное обучение для двух абитуриентов, набравших самые высокие баллы по результатам творческих экзаменов.

В данный момент организации работают над общим проектом по созданию курсов для асинхронного обучения дисциплинам «Новостная журналистика» и «Расследовательская журналистика». В дальнейшем разработанный контент смогут использовать не только студенты КАЗГЮУ, но также и других учебных заведений.

«Сейчас мы живем в быстро меняющееся время, где буквально на ходу появляются новые профессии и появляются они не просто так. И часто бывает такое, что теория устаревает намного быстрее, чем молодой специалист успевает применить эти знания. Практика показала, что реальное образование ты получаешь на работе. А это расстояние нужно сократить. И чтобы выпускники журфака имели возможность сразу вливаться в профессиональную среду, мы решили провести эксперимент и, надеюсь, он даст результаты», - сказал председатель Агентства «Хабар» Ерлан Бекхожин.

При производстве учебных уроков будут задействованы сотрудники телеканала «Хабар 24» и «Отдела журналистских расследований» телеканала «Хабар». Это режиссеры, сценаристы, редакторы, продюсеры.

«Подписание Меморандума с Агентством «Хабар» является важным событием для нашего университета и, мы надеемся, для отечественной журналистики. КАЗГЮУ находится на лидирующих позициях среди других вузов Казахстана, на такой же уровень мы планируем вывести обучение студентов по направлению журналистики», - отметил провост университета КАЗГЮУ Сергей Пен.

На встрече стороны обсудили вопросы дефицита профессиональных кадров в сфере масс-медиа, уровень этичности и дефицита фактологического анализа в СМИ, а также планы по работе над новыми передовыми проектами.