30 Мая 2022 17:08

Будет вторая волна реформ – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запланированные в рамках референдума поправки не гарантируют экономическое благополучие. Такое мнение высказал кандидат юридических наук Казыбек Дауталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди юристов распространена фраза: «права человека не делают тебя сытым». То есть, от лучшей защищенности прав ты не станешь богатым, законодательство это не гарантирует. Зато оно гарантирует возможности. Здесь то же самое – поправки не гарантируют экономическое благополучие. Улучшится защита прав и свобод человека, государственные механизмы, демократизация. Все это повлияет и на экономические составляющие. Тезис «сначала экономика, потом политика» подтвердил свою ошибочность. Даже сейчас мы обращаем внимание на политическую составляющую, ожидая и экономический эффект», - сказал Казсыбек Дауталиев в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По его мнению, предложенные конституционные поправки будут не последними.

«Конечно, поправки не являются идеальными, но они ни в коем случае не нарушают прав человека, не ухудшают положение казахстанцев. Они не увеличивают объем полномочий Президента, наоборот, сокращают их в некоторых местах. Референдум как раз дает право народу Казахстана быть в роли Парламента, принять эти изменения либо не принять их», - подчеркнул спикер.

«Я думаю, это не последние реформы. У К.Токаева будет вторая волна конституционных реформ. Потому что в данных изменениях нет тех норм, которых ждал народ Казахстана», - заключил юрист.