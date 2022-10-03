Будет возобновлено прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым провела переговоры с авиационными властями Малайзии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Делегацию Малайзии возглавлял директор Авиационных властей Малайзии Датук Честер Ву с участием представителей Министерства транспорта Малайзии, руководства крупнейшего лоукостера в Юго-Восточной Азии «Air Asia» и «Malaysia Airlines».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией.

Ранее перед пандемией Covid-19 Комитетом гражданской авиации проводилась работа по открытию рейсов авиакомпанией «Air Asia» в Казахстан в 2019 году, однако она была приостановлена в связи с карантинными ограничениями.

Казахстанской стороной предложено воспользоваться режимом «открытого неба», внедренного в Казахстане по поручению Президента.

По информации руководства крупнейшей низкобюджетной авиакомпании «Air Asia» планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха).

Стороны договорились, что во второй половине октября т.г. состоится визит исполнительного директора авиакомпании «Air Asia» Бенджамина Исмаила в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса.









Фото:gov.kz











