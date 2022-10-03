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    11:15, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Будет возобновлено прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым провела переговоры с авиационными властями Малайзии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    Делегацию Малайзии возглавлял директор Авиационных властей Малайзии Датук Честер Ву с участием представителей Министерства транспорта Малайзии, руководства крупнейшего лоукостера в Юго-Восточной Азии «Air Asia» и «Malaysia Airlines».

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией.

    Ранее перед пандемией Covid-19 Комитетом гражданской авиации проводилась работа по открытию рейсов авиакомпанией «Air Asia» в Казахстан в 2019 году, однако она была приостановлена в связи с карантинными ограничениями.

    Казахстанской стороной предложено воспользоваться режимом «открытого неба», внедренного в Казахстане по поручению Президента.

    По информации руководства крупнейшей низкобюджетной авиакомпании «Air Asia» планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха).

    Стороны договорились, что во второй половине октября т.г. состоится визит исполнительного директора авиакомпании «Air Asia» Бенджамина Исмаила в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса.




    Фото:gov.kz





    Теги:
    Авиация Малайзия Транспорт Интеграция и партнерство
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