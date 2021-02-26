Будет внедрен общественный рейтинг депутатов партии «Nur Otan» - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» в период пандемии должна быть ориентирована на конкретную работу с населением. В соответствии с поручением Лидера партии по усилению работы фракций будет внедрен общественный рейтинг депутатов партии. Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Бауыржана Байбека в сети Facebook.

«Дорогие друзья! 1 марта исполняется 22 года с момента образования партии «Nur Otan». В преддверии этого дня по всей стране более тысячи активных казахстанцев, среди которых представители гражданского общества, сферы образования, здравоохранения, промышленности, культуры и спорта, вступили в наши ряды.

Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, главные принципы нуротановцев - это ответственность, командный дух, приверженность идеалам и ценностям партии. Мы продолжим работу над улучшением качественного состава партийцев согласно требованиям Устава. Также будет расширяться институт сторонников партии.

В предстоящий межэлекторальный период Елбасы поручил полностью перестроить работу «Nur Otan»-а, обеспечить системный контроль за реализацией наших предвыборных обещаний.

В соответствии с поручением Лидера партии по усилению работы фракций будет внедрен общественный рейтинг наших депутатов. Будет системно переформатирована деятельность общественных советов партии с привлечением в их работу почти 2 тысяч резервистов из партийных списков, экспертов и НПО.

В рамках активизации проекта «Электронная партия» совместно с Правительством будет разработана цифровая платформа для мониторинга реализации дорожных карт в рамках предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

Как сказал Лидер партии, аппарат «Nur Otan»-а в период пандемии должен быть ориентирован на конкретную работу с населением. 234 общественные приемные по всей стране должны перейти в проактивный формат взаимодействия, в том числе в соцсетях.

За последний год к нам поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом. За 5 лет в партию обратилось 1,2 млн. человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

В этой связи, с учетом новых поставленных задач, руководителем Республиканской общественной приемной партии назначена общественный деятель Алия Садырбаева. Имеет более 20 лет опыта работы в юридической сфере и общественных организациях.

«Nur Otan» - партия реальных дел. Мы обеспечим системный контроль за реализацией на всех уровнях наших предвыборных обещаний. Преодолев испытания, победим вместе!», - заключил Бауыржан Байбек.



