Будет усилена ответственность и защита прав землепользователей – Берик Оспанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Берик Оспанов прокомментировал основные нововведения законопроекта по вопросам развития земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что по поручению Главы государства создана комиссия по земельной реформе. С конца марта в течение месяца обсуждались некоторые вопросы и был разработан соответствующий законопроект. В этой связи, был рассмотрен вопрос совершенствования прав аренды. Кроме того, согласно предложенной комиссией инициативе, мораторий продлевается на 5 лет из-за отсутствия четкой единой позиции по вопросу предоставления земли в частную собственность казахстанцам. Существует мнение, что пока нет окончательного решения в этом направлении. Поэтому было озвучено соответствующее предложение касательно обсуждения данного вопроса», - сказал Берик Оспанов в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По его словам, в настоящее время функции по соблюдению земельного законодательства, охране качества земель, надзору за целевым использованием возложены на регионы.

«Поэтому в последние годы количество нарушений увеличилось. Теперь новый законопроект поможет найти решение по передаче контрольных и проверочных функций с регионального уровня на республиканский. Вместе с тем, учтены дополнительные возможности в части защиты прав землепользователей. Кроме того, будет усилена их ответственность, то есть если они не будут использовать землю по назначению, то они будут нести ответственность», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что в рамках документа сделан акцент на открытость данных. Сведения о гражданах и учреждениях, получивших землю, будут доступны в открытом доступе.

«По предложению большинства в ходе деятельности рабочей группы в документ были внесены соответствующие изменения, которые дополнительно усиливают и уточняют нормы закона. Законопроект одобрен сегодня в первом чтении. Сейчас существует ряд норм, которые будут обсуждаться до второго чтения. В заседании рабочей группы приняли участие около 40 человек. Среди них депутаты, представители заинтересованных государственных органов, представители НПП «Атамекен», члены политических партий, общественные деятели, специалисты отрасли. Наша позиция – легализация решений Комиссии по земельной реформе», - заключил Б. Оспанов.

Напомним, Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений»