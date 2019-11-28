Будет сделано все, чтобы эвакуированные из Ирака дети вернулись к нормальной жизни - Даурен Абаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос по возвращению казахстанских граждан из боевых зон находится на прямом контроле руководства страны. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как ранее сообщили в Министерстве иностранных дел, 27 ноября текущего года в результате гуманитарной акции из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей.
«Дети будут находиться в специальных адаптационных, реабилитационных центрах, и с ними должны и будут работать психологи, педагоги, медицинские работники. После все они будут направлены в семьи родственников. Но и там, конечно, будут находиться в поле зрения уполномоченных органов, которые помогут их быстрейшей адаптации на новом месте. Этот вопрос находится на прямом контроле руководства страны, и государством будет сделано все, чтобы дети вернулись к нормальной жизни и стали достойными членами нашего общества.
В этой связи министр поблагодарил сотрудников КНБ, МИД РК, Министерства юстиции, международные организации и стратегических партнеров, проделавших большую работу.
«Когда мы встречаемся на разных площадках с международными экспертами и коллегами, почти все они интересуются опытом по возвращению граждан», - добавил министр.
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