Будет сделано все, чтобы эвакуированные из Ирака дети вернулись к нормальной жизни - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос по возвращению казахстанских граждан из боевых зон находится на прямом контроле руководства страны. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщили в Министерстве иностранных дел, 27 ноября текущего года в результате гуманитарной акции из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей.

«Дети будут находиться в специальных адаптационных, реабилитационных центрах, и с ними должны и будут работать психологи, педагоги, медицинские работники. После все они будут направлены в семьи родственников. Но и там, конечно, будут находиться в поле зрения уполномоченных органов, которые помогут их быстрейшей адаптации на новом месте. Этот вопрос находится на прямом контроле руководства страны, и государством будет сделано все, чтобы дети вернулись к нормальной жизни и стали достойными членами нашего общества.

В этой связи министр поблагодарил сотрудников КНБ, МИД РК, Министерства юстиции, международные организации и стратегических партнеров, проделавших большую работу.

«Когда мы встречаемся на разных площадках с международными экспертами и коллегами, почти все они интересуются опытом по возвращению граждан», - добавил министр.