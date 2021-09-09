Будет рекультивация, а не осушение – глава управления градостроительства о Малом Талдыколе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 20 гектаров территории Малого Талдыколя сохранят. Об этом рассказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщалось, что водная гладь озера Малый Талдыколь будет сохранена на территории площадью 20 гектаров. Означает ли это, что остальная часть озера будет осушена и застроена?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«Именно та часть, где больше запасов воды, та, которая не заилена и не заболочена, будет сохранена, это порядка 20 гектаров земли. Еще раз повторюсь, будет проведена определенная работа, произведем очистку воды. Что касается слова «осушение», это слово не совсем приемлемо. Это, скорее всего, будет благоустройство и рекультивация», - прокомментировал Нурлан Уранхаев.

Ранее сообщалось о текущей ситуации с Малым Талдыколем.



