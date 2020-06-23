Будет разработана новая повестка развития предпринимательства - Руслан Даленов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принятых в Казахстане мерах по поддержке бизнеса рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для поддержки и развития предпринимательства уже принят ряд мер по улучшению бизнес-климата. Это налоговое стимулирование, сокращение проверок и расширение кредитования», - сказал Руслан Даленов.
Также министр добавил, что приняты Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца года и Дополнительные меры по поддержке бизнеса. Действует специальная Государственная комиссия.
18 июня 2020 года Парламентом принят пакет законодательных реформ по улучшению бизнес-климата.
«В среднесрочной перспективе будет разработана «новая повестка» развития предпринимательской деятельности. Дальнейший курс развития малого и среднего бизнеса будет предусмотрен в новом Стратегическом плане Казахстана до 2025 года», - добавил Руслан Даленов.
По данным МНЭ, в 2019 году доля малого и среднего бизнеса в экономике составила 30,8%.
За прошлый год малый и средний бизнес произвел продукции на 31,2 трлн тенге.
По республике 3,4 млн человек работают в сфере малого и среднего бизнеса.
Принимаемые реформы по улучшению бизнес-климата позволили Казахстану подняться на 25-е место в рейтинге Doing Business.
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