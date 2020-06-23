+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 27 °С
USD 402.72 EUR 451.57
RUB 5.81 CNY 56.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Будет разработана новая повестка развития предпринимательства - Руслан Даленов

23 Июня 2020 09:20
Поделиться:
Будет разработана новая повестка развития предпринимательства - Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принятых в Казахстане мерах по поддержке бизнеса рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Льготное кредитование бизнеса по ставке в 6% запускают в Казахстане
Налоговые проверки для всех категорий бизнеса не будут проводиться до конца года – МНЭ Рынок жилья: стоит ли ожидать снижения цен Определены лучшие регионы по лёгкости ведения бизнеса в Карагандинской области

«Для поддержки и развития предпринимательства уже принят ряд мер по улучшению бизнес-климата. Это налоговое стимулирование, сокращение проверок и расширение кредитования», - сказал Руслан Даленов.

Также министр добавил, что приняты Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца года и Дополнительные меры по поддержке бизнеса. Действует специальная Государственная комиссия.

18 июня 2020 года Парламентом принят пакет законодательных реформ по улучшению бизнес-климата.

«В среднесрочной перспективе будет разработана «новая повестка» развития предпринимательской деятельности. Дальнейший курс развития малого и среднего бизнеса будет предусмотрен в новом Стратегическом плане Казахстана до 2025 года», - добавил Руслан Даленов.

По данным МНЭ, в 2019 году доля малого и среднего бизнеса в экономике составила 30,8%.

За прошлый год малый и средний бизнес произвел продукции на 31,2 трлн тенге.

По республике 3,4 млн человек работают в сфере малого и среднего бизнеса.

Принимаемые реформы по улучшению бизнес-климата позволили Казахстану подняться на 25-е место в рейтинге Doing Business.



Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив