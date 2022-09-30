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Будет проведен мониторинг дороги и инфраструктуры по направлению Бейнеу-Шалкар - Антикор

Редактор:  
Алла Серикбаева
30 Сентября 2022, 17:34
Будет проведен мониторинг дороги и инфраструктуры по направлению Бейнеу-Шалкар - Антикор

АКТАУ. КАЗИНФРМ - В Мангистауской области подвели итоги республиканской акции «Требуй справедливости!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента Антикоррупционной службы.

В рамках акции «Требуй справедливости!» в Мангистауской области поступило 263 заявления. Большая часть касалась городов Актау, Жанаозен и Мунайлинского района.

Во время кампании особое внимание было уделено выявлению коррупционных рисков при строительстве, ремонте и содержании автодорог.

«Эта сфера включена в карту коррупционных рисков Агентства. Департаментом будет проведен мониторинг дороги и инфраструктуры по направлению Бейнеу – Шалкар», - сказал первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы области Куаныш Мырзагали на специальном совещании.

На встрече также присутствовали руководитель филиала РОО «Адилет жолы» Аскар Жаксыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Берик Изгалиев, директор областного филиала АО «НК «Қазавтожол» Айбек Ануарбеков, представители прокуратуры, полиции, транспортной инспекции.

Были награждены волонтеры и члены объединения, которые приняли активное участие в проведении акции.


Мангистауская область   Дороги   Борьба с коррупцией  
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