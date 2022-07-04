Будет продолжена реформа системы управления отходами - Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - VI Евразийский бизнес-форум по возобновляемой энергии и переработке отходов «Green energy and waste recycling forum» начал свою работу в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель форума - поиск решений для стимулирования отрасли переработки отходов и зеленой энергетики на национальном и региональном уровнях.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова зачитала приветственное обращение министра Сериккали Брекешева к участникам форума.

«Вопросы развития возобновляемой энергии и переработки отходов имеют глобальный характер и обсуждаются на ведущих мировых дискуссионных площадках. В рамках 25-го Петербургского международного экономического форума Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о вызовах устойчивому развитию и необходимости их решения совместными усилиями. Президент подчеркнул, что необходимо серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов экономики замкнутого цикла, так называемой циркулярной экономики. Поэтому, нам очень важно укреплять региональное сотрудничество со странами Центральной Азии и СНГ в развитии зеленой энергии и управлении отходами», - сказала Зульфия Сулейменова на мероприятии.

Многие страны уже интегрировали цели и задачи устойчивого развития, в том числе вопросы управления отходами и зеленой энергии.

В Минэкологии проинформировали, что за время реализации Концепции по переходу к зеленой экономике удалось повысить уровень переработки твердых бытовых отходов с 1,6% в 2013 году до 21,1% в 2021 году, а уровень переработки промышленных отходов до 38,2% в 2021 году.

«Сейчас ведется работа по пересмотру Концепции по переходу к зеленой экономике. В октябре 2021 года был утвержден национальный проект «Жасыл Қазақстан» на 2021-2025 годы, целью которого является создание благоприятной среды для проживания населения и улучшения экологической ситуации, в том числе эффективного обращения с отходами. В рамках задачи по управлению отходами предусматривается ряд мероприятий по улучшению текущей ситуации по отходам. К примеру, повысить охват раздельным сбором отходов по фракциям и отдельным опасным видам отходов», - сказала вице-министр.

В ведомстве заявили, что будет продолжена работа по реформированию системы управления отходами, в частности будет внедрен механизм расширенных обязательств производителя, переход на принципы наилучших доступных технологий (НДТ) в сфере управления отходами, принципы циркулярной экономики и экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).

Форум собрал на одной площадке более 200 экспертов и представителей государственных органов, бизнеса из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Великобритании, Латвии, Германии и США.



