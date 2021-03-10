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    12:25, 10 Март 2021 | GMT +6

    Будет обеспечен свободный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней – Бейбут Атамкулов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Целью Соглашения является формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств-членов и выработки эффективных мер в данной сфере, а также создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на таможенной территории Евразийского экономического союза. Соглашение состоит из 18 статей, которые определяют правовые основы и требования к функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

    Положения Соглашения включают нижеследующие направления:

    1. Осуществление сделок с драгоценными металлами, необработанными драгоценными камнями.

    2. Перемещение необработанных природных алмазов между государствами-членами согласно требованиям Кимберлийского процесса.

    3. Совершение сделок и определение классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней.

    4. Сбор и обязательный учет лома и отходов, образующихся у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    5. Опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий (ввезенных или произведенных внутри ЕАЭС).

    6. Обмен информацией о законодательных и иных нормативных правовых актах и образцами оттисков пробирных клейм между уполномоченными органами.

    7. Применение мер ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.

    «В частности Соглашение окажет положительное влияние на устранение существующего на внутреннем рынке ювелирных изделий Союза ограничения, связанного с отсутствием взаимного признания пробирных клейм государств-членов во взаимной торговле ювелирными изделиями. То есть, если ювелирное изделие изготовлено и опробировано на территорий Республики Казахстан, то при реализации этого изделия в странах-участницах ЕАЭС повторное опробование не потребуется», - отметил министр.

    «Взаимное признание пробирных клейм удастся обеспечить после проведения первичных обзорных визитов (в состав входят представители всех стран ЕАЭС) с целью ознакомления с выполнением государствами-членами положений настоящего Соглашения, который будет проводится один раз в пять лет», - заключил глава ведомства.

    Также Соглашение предусматривает перемещение необработанных природных алмазов с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена в соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов – Кимберлийского процесса.

    Кроме того, в рамках Соглашения предусмотрен обмен информацией:

    - о законодательных и иных нормативных правовых актах, устанавливающих порядок осуществления деятельности с драгоценными металлами и знаки пробирных клейм;

    - обмен образцами оттисков пробирных клейм, их описанием, реестрами именников;

    - информационный обмен по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ- Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF, –универсальный международный центр урегулирования вопросов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма).



    Теги:
    Правительство Правительство РК Парламент Экономика Мажилис
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