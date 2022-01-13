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    18:15, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров - Минторговли

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве торговли и интеграции рассказали об оперативных и системных мерах, которые будут приняты в рамках реализации поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ».

    Первое. В рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров.

    Второе. Совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров.

    Третье. Принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии.

    В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению . Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей.

    Четвертое. Предпринимательский кодекс предусматривает инструменты применения пороговых и предельных цен .

    Пятое. Будут подготовлены срочные законодательные инициативы, связанные с функциональным усилением деятельности Комитета торговли.

    Экономическая политика Правительства будет направлена, прежде всего, на улучшение благосостояния населения и рост качества жизни.

    Бюджетная и фискальная политика будет сбалансирована и прозрачна. Решительные меры налогово-таможенного администрирования обеспечат дополнительные источники доходов.

    В целях развития частного сектора как драйвера экономического роста акцент будет сделан на усиление малого и среднего бизнеса через развитие конкуренции.

    Будет повышена эффективность и прозрачность мер государственной поддержки малым предприятиям.

    Через приватизацию и передачу в конкурентную среду будет сокращена доля государства в экономике, пересмотрены подходы управления государственными активами.

    Теги:
    Минторговли Экономика
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