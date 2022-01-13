Будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров - Минторговли
Первое. В рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров.
Второе. Совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров.
Третье. Принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии.
В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению . Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей.
Четвертое. Предпринимательский кодекс предусматривает инструменты применения пороговых и предельных цен .
Пятое. Будут подготовлены срочные законодательные инициативы, связанные с функциональным усилением деятельности Комитета торговли.
Экономическая политика Правительства будет направлена, прежде всего, на улучшение благосостояния населения и рост качества жизни.
Бюджетная и фискальная политика будет сбалансирована и прозрачна. Решительные меры налогово-таможенного администрирования обеспечат дополнительные источники доходов.
В целях развития частного сектора как драйвера экономического роста акцент будет сделан на усиление малого и среднего бизнеса через развитие конкуренции.
Будет повышена эффективность и прозрачность мер государственной поддержки малым предприятиям.
Через приватизацию и передачу в конкурентную среду будет сокращена доля государства в экономике, пересмотрены подходы управления государственными активами.