Будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров - Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве торговли и интеграции рассказали об оперативных и системных мерах, которые будут приняты в рамках реализации поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ».

Первое. В рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров.

Второе. Совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров.

Третье. Принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии.

В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению . Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей.

Четвертое. Предпринимательский кодекс предусматривает инструменты применения пороговых и предельных цен .

Пятое. Будут подготовлены срочные законодательные инициативы, связанные с функциональным усилением деятельности Комитета торговли.

Экономическая политика Правительства будет направлена, прежде всего, на улучшение благосостояния населения и рост качества жизни.

Бюджетная и фискальная политика будет сбалансирована и прозрачна. Решительные меры налогово-таможенного администрирования обеспечат дополнительные источники доходов.

В целях развития частного сектора как драйвера экономического роста акцент будет сделан на усиление малого и среднего бизнеса через развитие конкуренции.

Будет повышена эффективность и прозрачность мер государственной поддержки малым предприятиям.

Через приватизацию и передачу в конкурентную среду будет сокращена доля государства в экономике, пересмотрены подходы управления государственными активами.