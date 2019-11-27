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Будет непростая игра – Оле-Гуннар Сульшар о матче с «Астаной»

27 Ноября 2019 20:34
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Будет непростая игра – Оле-Гуннар Сульшар о матче с «Астаной»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящую игру с «Астаной» в рамках Лиги Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Думаю, это будет непростая игра. Да, мы дадим шанс молодым игрокам, и они будут набираться опыта именно в таких матчах, как нужно играть в Лиге Европы. Не каждый день выпадает такой шанс для молодых игроков. Будет трудно. Надеюсь, у нас будут шансы, чтобы забить, и мы их реализуем», - сказал Оле-Гуннар Сульшер на предматчевой конференции.

Он также поделился впечатлениями от казахстанской столицы.

«Мы прилетели только утром, и у нас было немного времени, чтобы прогуляться. Меня восхитили здания в городе», - отметил тренер.

Также он ответил на вопрос по поводу высоких цен на билеты.

«Думаю, цена оправдает себя, потому что будут играть талантливые игроки»,- пообещал О. Сульшер.

Напомним, игра между чемпионом Казахстана и одним из самых титулованных клубов Англии и Европы состоится 28 ноября, в рамках 5 тура группового этапа Лиги Европы. Первый матч между этими командами состоялся в Манчестере 19 сентября и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Сегодня своими ожиданиями от предстоящей игры поделились главный тренер «Астаны» Роман Григорчук и хавбек столичного клуба Иван Маевский.

Ранее стал известен состав «Манчестер Юнайтед» на игру с астанчанами.

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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