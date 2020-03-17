Будет ли выплачиваться зарплата помещенным на карантин работникам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли выплачиваться заработная плата работникам, помещенным на карантин в Казахстане, рассказал заместитель руководителя управления контроля качества городской среды города Нур-Султан (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем работникам, находящимся на карантине, вне зависимости от нахождения в медицинском учреждении или домашней изоляции, выдаются листы временной нетрудоспособности», - сказал Ерлан Исмагулов.

По его словам, оплата пособия временной нетрудоспособности производится в соответствии с законодательством.



