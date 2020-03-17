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Будет ли выплачиваться зарплата помещенным на карантин работникам в Казахстане
17 Марта 2020 11:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли выплачиваться заработная плата работникам, помещенным на карантин в Казахстане, рассказал заместитель руководителя управления контроля качества городской среды города Нур-Султан (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Всем работникам, находящимся на карантине, вне зависимости от нахождения в медицинском учреждении или домашней изоляции, выдаются листы временной нетрудоспособности», - сказал Ерлан Исмагулов.
По его словам, оплата пособия временной нетрудоспособности производится в соответствии с законодательством.
Ключевые слова: Правительство РК, Коронавирус,
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