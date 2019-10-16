Будет ли вводиться ограничение на въезд в Южную Корею для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию о введении ограничений на въезд в Южную Корею гражданам Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, точно так же как и вы, видели в СМИ информацию о том, что якобы корейская сторона вводит ограничения на въезд граждан Казахстана. Хотел бы сообщить, что официально данная информация к нам еще не поступала. Как только она официально к нам поступит, мы, естественно, вам сообщим», - отметил в интервью журналистам официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он также сообщил, что на 1 сентября 2019 года нелегально на территории Южной Кореи, по данным корейской стороны, находятся более 10 тыс. казахстанцев.

«Это 10 785 человек, если не ошибаюсь. Те, которые заехали на территорию Южной Кореи и не выехали», - пояснил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось , что Министерство юстиции Южной Кореи заявило об ужесточении правил выезда нелегальных иностранцев из страны.