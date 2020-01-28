Будет ли введен режим ЧС по Акмолинской области, рассказали в КЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. председателя Комитета по ЧС МВД РК Марат Кульдиков подвел итоги трехдневной борьбы спасателей со снежным бураном и его последствиями на трассах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий на территории РК сложилась сложная оперативная обстановка. В связи с этим на сегодня 106 раз закрывались дороги республиканского и областного значений. Было объявлено 93 штормовых предупреждений по 10 регионам страны», - сказал Марат Кульдиков на брифинге в Правительстве.

По его словам, с 24 по 27 января спасено и эвакуировано из снежных заносов более двух тысяч человек.

«Также вызволены более двух тысяч единиц техники. Основная ЧС происходит у нас в столице, Акмолинской и Карагандинской областях. Отдельными участками лишь перекрывались дороги в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей», - отметил спикер.

«В связи с этим у нас по республике создано 10 оперативных штабов в девяти регионах страны. Проблемы по проезду остаются по направлению Павлодарской области и Щучинска. Режим ЧС объявлен лишь в Нур-Султане и рассматривается вопрос по вводу режима ЧС по Акмолинской области», - добавил он.

Вчера с трех ночи, отмечает глава КЧС, вновь образовалась колонна, которая стояла между Нур-Султаном и Щучинском.

«Их эвакуировали в Акколь, а это 140 единиц техники и 382 человека. Сейчас люди находятся во Дворце культуры и местном колледже. Им дали места, где можно было отдохнуть и накормили. С нашей стороны в общем было задействовано более 1 230 единиц спасателей и 665 единиц спецтехники», - заключил М. Кульдиков.