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    17:34, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Будет ли усилен карантин в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологи ответили на вопрос, будут ли ужесточены карантинные меры в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить о дальнейшем усилении, то этот вопрос будет рассмотрен при дальнейшем увеличении случаев и как мы говорили при увеличении случае госпитализации в инфекционные стационары», - сказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

    По ее словам, как и ранее наибольшая заболеваемость регистрируется в местах массового скопления людей: объекты торговли около 23% зараженных указывают на посещение данных мест, придомовые магазины, которые находятся в шаговой доступности от места проживания, общественный транспорт и по местам работы.

    Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации в городе.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы Минздрав РК
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