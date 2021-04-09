Будет ли усилен карантин в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологи ответили на вопрос, будут ли ужесточены карантинные меры в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о дальнейшем усилении, то этот вопрос будет рассмотрен при дальнейшем увеличении случаев и как мы говорили при увеличении случае госпитализации в инфекционные стационары», - сказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

По ее словам, как и ранее наибольшая заболеваемость регистрируется в местах массового скопления людей: объекты торговли около 23% зараженных указывают на посещение данных мест, придомовые магазины, которые находятся в шаговой доступности от места проживания, общественный транспорт и по местам работы.

Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации в городе.