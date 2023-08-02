Будет ли тепло зимой в жамбылских больницах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подготовительные работы к отопительному сезону проинспектировали в учреждениях здравоохранения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, ход подготовки теплоэнергокомплекса, социальных объектов к предстоящему отопительному сезону обсудили на совещании под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова.

«В 389 учреждениях, подведомственных управлению здравоохранения, проводятся мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону, - сообщила руководитель медицинского ведомства Жанар Оспанова. – В регионе 173 медицинских учреждения отапливаются твердым топливом, один объект - жидким топливом, 186 - природным газом и 29 подключено к системе централизованного отопления».

По словам спикера, потребность объектов здравоохранения Жамбылской области в угле составляет 4 469 тонн. К сегодняшнему дню завезено 100% угля.

«В июле во всех десяти районах области специалисты проинспектировали ход подготовки к отопительному сезону, изучили паспорта готовности объектов. Ведется текущий ремонт отопительных печей, расположенных в медучреждениях сельских населенных пунктов», - сказала Жанар Оспанова.

Глава региона Нуржан Нуржигитов отметил необходимость активизировать работу по переводу социальных объектов с автономных котельных на газ и обратил внимание на то, что в районах с одинаковым количеством социальных объектов - разный объем потребления твердого топлива. Аким области поручил ответственным лицам провести проверку.

Глава региона Нуржан Нуржигитов поручил завершить работы по техническому обследованию тепловых сетей до 1 августа, работы по ремонту тепловых сетей - до 15 сентября, обеспечить 100% готовность объектов образования до 1 сентября, многоэтажных жилых домов - до 20 сентября, а также подготовить паспорта готовности к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что в Таразе и районах области работают девять теплоэнергетических комплексов и 593 автономные котельные, теплом обеспечивают 1 737 социальных объектов и 1 646 многоэтажных жилых домов. Теплоэнергетическими комплексами на подготовку к отопительному сезону выделено 9,8 млрд тенге. Изношенность теплосетей составляет 56,7%. В «красной зоне» работают АО «ТЭЦ», ГКП «Таразтрансэнерго» и ГКП «Жамбыл Су».