Будет ли салют на День столицы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как будет отмечаться День столицы – 6 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, День города для горожан - это особый день. Люди хотят праздновать. Тем более, многие заждались этого. Но в связи с эпидситуацией, мы скорректировали наши планы. В начале года были планы, но сейчас с учетом требований санитарных врачей, все мероприятия в закрытых помещениях переходят на онлайн-формат, многие мероприятия отменены. А на улице будут проводиться с учетом социальной дистанции и санитарных требований», - сказал Алтай Кульгинов.

Он отметил, что День города будет проводиться в социальном направлении.

«Мы открываем много домов, 400 очередников получат квартиры, откроем детский сад для незрячих детей, будем вводить в эксплуатацию 20 многоквартирных домов дольщикам, физкультурный комплекс на окраинах города будет открыт. Мы хотим акцентировать внимание на конкретные проекты, которые приносят пользу. Салют не планируется», - добавил Алтай Кульгинов.