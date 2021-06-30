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    13:44, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Будет ли салют на День столицы в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как будет отмечаться День столицы – 6 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, День города для горожан - это особый день. Люди хотят праздновать. Тем более, многие заждались этого. Но в связи с эпидситуацией, мы скорректировали наши планы. В начале года были планы, но сейчас с учетом требований санитарных врачей, все мероприятия в закрытых помещениях переходят на онлайн-формат, многие мероприятия отменены. А на улице будут проводиться с учетом социальной дистанции и санитарных требований», - сказал Алтай Кульгинов.

    Он отметил, что День города будет проводиться в социальном направлении.

    «Мы открываем много домов, 400 очередников получат квартиры, откроем детский сад для незрячих детей, будем вводить в эксплуатацию 20 многоквартирных домов дольщикам, физкультурный комплекс на окраинах города будет открыт. Мы хотим акцентировать внимание на конкретные проекты, которые приносят пользу. Салют не планируется», - добавил Алтай Кульгинов.


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