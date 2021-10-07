Будет ли ревакцинироваться Алексей Цой
«Когда ревакцинация станет доступной в Казахстане, планируете ли Вы привиться? Если да, то выбрали ли Вы вакцину?» - спросили министра в ходе брифинга в СЦК.
«Если я буду подлежать ревакцинации, то конечно, одним из первых я это сделаю», - ответил Алексей Цой.
Также министр сказал, какой вакциной он будет вакцинироваться.
«Будет зависеть от того, какое решение будет. Если решение будет прививаться любой вакциной, возможно, будем определяться», - отметил А. Цой.
По словам министра, сейчас прорабатываются все вопросы касательно заключения по ревакцинации населения.
«Каждая страна в первую очередь ориентируется на собственных производителей. Нужно будет смотреть, как только заключение мы получим, мы на все вопросы ответим. Для нас это ключевой вопрос сейчас», - сказал глава Минздрава.
Ранее министр заявил, что сроки ревакцинации могут составить от 6 до 9 месяцев.