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    18:18, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Будет ли ревакцинироваться Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министра здравоохранения РК Алексея Цоя спросили, будет ли он делать ревакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда ревакцинация станет доступной в Казахстане, планируете ли Вы привиться? Если да, то выбрали ли Вы вакцину?» - спросили министра в ходе брифинга в СЦК.

    «Если я буду подлежать ревакцинации, то конечно, одним из первых я это сделаю», - ответил Алексей Цой.

    Также министр сказал, какой вакциной он будет вакцинироваться.

    «Будет зависеть от того, какое решение будет. Если решение будет прививаться любой вакциной, возможно, будем определяться», - отметил А. Цой.

    По словам министра, сейчас прорабатываются все вопросы касательно заключения по ревакцинации населения.

    «Каждая страна в первую очередь ориентируется на собственных производителей. Нужно будет смотреть, как только заключение мы получим, мы на все вопросы ответим. Для нас это ключевой вопрос сейчас», - сказал глава Минздрава.

    Ранее министр заявил, что сроки ревакцинации могут составить от 6 до 9 месяцев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алексей Цой
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