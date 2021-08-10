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Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения

10 Августа 2021 11:29
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Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопрос о том, будет ли проводиться ревакцинация населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Да, у нас планируется ревакцинация. Сейчас тоже определяем свои подходы, но вы знаете, есть два вида понятия ревакцинации: экстренная – доведение до получения коллективного иммунитета в целом, 60-70% и есть ревакцинация плановая, которая делается раз в год. Мы сейчас распределяем», - прокомментировал министр.

Алексей Цой отметил, что Казахстан в принципе начал вакцинироваться чуть позже с февраля. Далее ключевая масса вакцинировалась в июне и в июле.

«Поэтому у нас еще антитела свежие. Уровень высокий. Наверное, ориентировочно где-то через 9 месяцев после получения второй дозы (ревакцинация-прим. редакции) войдет в календарь. Сейчас определяемся с нашими коллегами и просматриваем вопрос. В основном по ревакцинации заговорили первыми те страны, которые вакцинировались в прошлом году. В основном, Израль, США, в том числе, Россия. У них прошло более 9 месяцев с момента, как они получили первую дозу вакцины», - пояснил он.

По словам министра здравоохранения, для Казахстана на данном этапе ревакцинация будет более актуальна ближе к октябрю.

«Наши граждане первые прививки получили в начале февраля - через 9 месяцев. Ориентировочно 1 октября будет ревакцинация. Сейчас определяются все подходы, нормативно закрепим. Проконсультируемся со Всемирной организацией здравоохранения. Возможно, запустим, но на данный момент граждане только прививаются. У них крепкий, сильный иммунитет», - добавил Алексей Цой.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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