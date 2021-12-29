Будет ли пятая волна коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в мегаполисе стабилизировалась. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет ли следующая волна коронавируса, зависит от населения. Если встречают Новый год дома, не посещают места массового скопления людей, соблюдают максимальные санитарные требования, то пятой волны может и не быть. Результат будет известен после праздников. Хотя эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Об угрозе рано говорить», - сказал он.

Кроме того, Садвакас Байгабулов добавил, что монтиринг-группы будут проверять рестораны и арендуемые коттеджи.

«Мониторинговые группы в преддверии праздника работают в усиленном режиме. Стоит отметить, что они играют большую роль в предотвращении распространения инфекции. Уже сейчас проводится разъяснительная работа с работниками ресторана. Кроме того, будут взяты под контроль арендуемые городские коттеджи», - сказал Садвакас Байгабулов.