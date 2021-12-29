+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Будет ли пятая волна коронавируса в Алматы

29 Декабря 2021 13:16
Поделиться:
Будет ли пятая волна коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в мегаполисе стабилизировалась. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новый центр семейного здоровья открылся в здании бывшей поликлиники в Алматинской области
Рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Алматы Достаточно ли вакцин от коронавируса в Алматы Как будут работать медорганизации в новогодние праздники в столице

«Будет ли следующая волна коронавируса, зависит от населения. Если встречают Новый год дома, не посещают места массового скопления людей, соблюдают максимальные санитарные требования, то пятой волны может и не быть. Результат будет известен после праздников. Хотя эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Об угрозе рано говорить», - сказал он.

Кроме того, Садвакас Байгабулов добавил, что монтиринг-группы будут проверять рестораны и арендуемые коттеджи.

«Мониторинговые группы в преддверии праздника работают в усиленном режиме. Стоит отметить, что они играют большую роль в предотвращении распространения инфекции. Уже сейчас проводится разъяснительная работа с работниками ресторана. Кроме того, будут взяты под контроль арендуемые городские коттеджи», - сказал Садвакас Байгабулов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Новый центр семейного здоровья открылся в здании бывшей поликлиники в Алматинской области
Рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Алматы
Достаточно ли вакцин от коронавируса в Алматы
Как будут работать медорганизации в новогодние праздники в столице
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
2 Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
3 Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
4 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
5 Школы нового формата открылись в Алматы
6 Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
Читайте также
Как будут работать медорганизации в новогодние праздники в столице
Сколько человек попало в реанимацию из-за коронавируса в столице
Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Школы нового формата открылись в Алматы
Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив