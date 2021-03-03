НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будет ли проект «Ashyq» ограничивать людей в свободном передвижении пояснил руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На портале ИнфоКазахстан QR-код выдается субъекту. Причем, выдается на каждый вход/выход. У нас есть бизнес субъекты, которые имеют большие территории, несколько входов. Соответственно регистрируется в системе, клиент распечатывает два QR-кода: один – на вход, второй – на выход», - сказал IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы, эксперт в области цифровизации Виталий Пустовойтенко.

Что касается того, будет ли это мобильное приложение ограничивать людей в свободном передвижении, руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев пояснил, что данная система не ограничивает людей по передвижению.

«Только надо иметь в виду, что по Постановлению № 67 главного санитарного врача имеется больной и контактный. К примеру, в данной системе присваивается статус. Когда заходишь в объект, сканируешь QR-код. У посетителя в мобильном приложении выходят индикаторы. Красный означает статус больного, желтый – контактного, зеленый статус означает отсутствие в базе контактных, а синий статус означает то, что ПЦР-исследование не проводилось», - добавил руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев.

Напомним, в целях предупреждения распространения короновирусной инфекции и поддержки объектов предпринимательства в период введения ограничительных мероприятий на объектах предпринимательства в городах Нур-Султане, Алматы, и Караганде начата реализация пилотного проекта «Ashyq». Проект реализуется на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет); боулинг клубы.