Будет ли продолжена программа льготного автокредитования в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется реализация 254 индустриальных проектов стоимостью более 4,7 трлн тенге. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках дальнейшего осуществления политики индустриализации предусмотрена реализация 254 индустриальных проектов стоимостью более 4,7 трлн тенге. В рамках данных проектов к 2025 году будут созданы более 46 тыс постоянных рабочих мест», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Камина отметил, что важным элементом индустриальной политики станет комплексная программа по развитию МСБ вокруг крупных предприятий металлургии, машиностроения и строительной отрасли.

Промышленные предприятия будут обеспечены равным доступом к инфраструктуре (земля, газ, вода, электричество).

«На программу льготного автокредитования для приобретения населением отечественных автомобилей эконом класса будет направлено более 100 млрд тенге», - уточнил Алихан Смаилов.