Будет ли повышен тариф в общественном транспорте Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Девять маршрутов общественного транспорта вернули одному из крупных предприятий перевозчиков ТОО «Автопарк». Сегодня на пресс-конференции представители компании рассказали о том, какие изменения ожидаются в движении общественного транспорта Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам возращены от ТОО «ПАТП» девять маршрутов общественного транспорта, которые изначально по результатам конкурсов 2015 года были в ведении ТОО «Автопарк».

Осенью 2018 года специалистами ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» эти девять маршрутов были отданы ТОО «ПАТП города Актобе». Однако это предприятие технически не было готово обслуживать все эти маршруты, и теперь они возвратили нам маршруты номер 1, 2, 5, 6, 38, 39, 11, 16, 17», - говорит представитель ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов.





ТОО «Автопарк» решило обновить автобусы на данных маршрутах, закупив шесть автобусов марки «ПАЗ» на пятый маршрут и девять автобусов на маршрут №2. Изменений в движении автобусов не предвидится.

«По другим маршрутам мы также закупим новые автобусы. Планируем в этом году ввести электронное билетирование. Появится возможность оплачивать банковскими и социальными картами», - говорит Р. Жилкаманов.