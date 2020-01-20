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Будет ли повышен тариф в общественном транспорте Актобе

20 Января 2020 20:30
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Будет ли повышен тариф в общественном транспорте Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Девять маршрутов общественного транспорта вернули одному из крупных предприятий перевозчиков ТОО «Автопарк». Сегодня на пресс-конференции представители компании рассказали о том, какие изменения ожидаются в движении общественного транспорта Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам возращены от ТОО «ПАТП» девять маршрутов общественного транспорта, которые изначально по результатам конкурсов 2015 года были в ведении ТОО «Автопарк».

Осенью 2018 года специалистами ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» эти девять маршрутов были отданы ТОО «ПАТП города Актобе». Однако это предприятие технически не было готово обслуживать все эти маршруты, и теперь они возвратили нам маршруты номер 1, 2, 5, 6, 38, 39, 11, 16, 17», - говорит представитель ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов.



ТОО «Автопарк» решило обновить автобусы на данных маршрутах, закупив шесть автобусов марки «ПАЗ» на пятый маршрут и девять автобусов на маршрут №2. Изменений в движении автобусов не предвидится.

«По другим маршрутам мы также закупим новые автобусы. Планируем в этом году ввести электронное билетирование. Появится возможность оплачивать банковскими и социальными картами», - говорит Р. Жилкаманов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Цены и тарифы,
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Автор:

Самал Ендибаева

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